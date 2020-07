A post shared by LINDSEY PELAS (@lindseypelas) on Jul 10, 2020 at 10:31am PDT

Kuigi kaunitari rinnapartii on kadestusväärne, avaldas Lindsey mõne aasta eest, et tal tuleb selle eest ka jõhkrat hinda maksta. «Seljavalud on kestnud nii kaua, kui end mäletan,» tunnistas naine. Lindsey rinnakorvi suuruseks on 30HH ja naise sõnul kaaluvad ta rinnad kokku ligi viis kilo.