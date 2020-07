Epsteini ekskallim on «nümfomaan» ja nad filmisid seda, kuidas mõjukad inimesed tüdrukutega seksisid

Endine juveelivaras, kes kasutab pseudonüümi William Steel, väidab, et Epstein ja Maxwell sundisid teda mõnda videot vaatama, et talle näidata, kuidas nad inimesi «omavad», kirjutab The Sun.

Ta avaldab ka, kuidas talle näidati videot sellest, kuidas kaks kõrge profiiliga USA poliitikut seksivad alaealistega. Samuti näidati talle videot, kus kahel kõrge profiiliga seltskonnategelasel oli kolmekas alaealise tüdrukuga.

Steel väidab ka, et Ghislaine Maxwell (58), kes arreteeriti möödunud nädalal, on pöörane nümfomaan, kes oli voodis nõus proovima absoluutselt kõike.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein. FOTO: Scanpix/AFP

«Mind sunniti nende videoid vaatama, sest nad üritasid mulle muljet avaldada,» avaldab Steel.

«Nad tahtsid mind veenda, et nad on võimukad ning näidata, kes kõik neil peos on.»

«Nad uhkustasid sellega, et nad «omavad» mõjuvõimsaid inimesi.»

«Ghislaine tahtis mulle neid rohkem näidata kui Jeff,» lisab ta.

«Kui sa oled sellises situatsioonis, siis sa pead teesklema, et sa ei mõista midagi hukka. Aga see oli šokeeriv,» tunnistab ta. Steel lisab ka, et videotes nägi ta väga mõjuvõimsaid inimesi - kuulsusi ja maailmaliidreid.

2018. aastal kirjutas ta raamatu «Sex And The Serial Killer», milles kirjutas oma suhtest multimiljonäri Robert Durstiga, keda peetakse ka sarimõrvariks. Nüüd avaldab ta, et lisaks kirjutas ta algselt ka sellest, mida nägi Epsteini Palm Beachis asuvas viillas, kus mees pikka aega alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitas. Need leheküljed ei näinud algsel kujul kunagi ilmavalgust.

Prints Andrew ja 17-aastane Virginia Roberts (nüüd Giuffre). Tagaplaanil on seismas ka Ghislaine Maxwell. FOTO: Scanpix/Supplied by Capital Pictures

Nüüd tahab ta näha, et ka Maxwell saaks sooritatud kuritegude eest karistuse. Seetõttu lubas ta anda kogu info ka ametivõimudele ning tunnistada kohtus.

«Ma nägin videoid ja pilte, kuidas inimesed seksivad mitmete alaealiste tüdrukutega ja Jeffiga.»

«Kaadrid olid ka kahest kõrge profiiliga ühiskonnategelasest ja alaealisest tüdrukust koos. Kaks mõjukat USA poliitikut olid samuti videotes.»

«Nad näitasid mulle ka mustvalgeid kaadreid naisest, kes nende sõnul oli rahvusvaheliselt tuntud. Ka näitasid nad mulle, kuidas üks väga tuntud rokkstaar seksis teise mehega.»

«Tundus, et need olid tehtud 1960ndatel ja ilma nende inimeste teadmata.»

«Nad tahtsid mulle muljet avaldada ja mind mõjutada. Nad olid väga mõjuvõimsad tänu oma rahvusvahelistele tutvustele.»

Steel, kes kunagi varastas miljonite dollarite ulatuses ehteid ja maale, avaldab ka, kuidas Epstein ja Maxwell temalt varastatud asju ostsid, et neid tüdrukutele anda, keda nad parajasti peibutada üritasid. «Ma mäletan, et pärlid olid väga populaarsed.»

Jeffrey Epsteinile kuulunud villa Palm Beachis, kus ta pikka aega alaealisi tüdrukuid seksuaalselt kuritarvitas. FOTO: Scanpix/AP

«Miski sealt ei jäänud neile. Nad ei tahtnud varastatud ehteid.»

«Tegelikult ei pidanud nad isegi tüdrukutele varastatud asju ostma, aga nad tegid seda,» selgitab ta, vihjates sellele, et Epstein ja Maxwell olid väga-väga rikkad.

«Nad ostsid kingitusi tüdrukutele, kellele nad üritasid muljet avaldada.»