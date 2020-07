Beckhamite 21-aastane poeg on väidetavalt kihlatud miljardäri tütrega

Beckhamite vanim poeg Brooklyn Beckham olla sõpradele Los Angeleses avaldanud, et ta palus oma tüdruksõbra kätt.

Näitleja Nicola Peltz ja Brooklyn on koos olnud kaheksa kuud ning väidetavalt on Beckhami vanemad juba noortele ka oma õnnistuse andnud.

«Brooklyn on oma sõpradele Los Angelses öelnud, et nad on Nicolaga kihlatud. See on nende sõpruskonnas üldteada asi. Nad on kõrvuni armunud.»

«See on kogu perekonna jaoks väga ootusärev aeg ning nad usuvad, et pärast mitmeid tormiseid suhteid on Brooklynil lõppude lõpuks väga hästi läinud,» sõnas allikas.

Beckhamite perekonna esindaja pole teemat kommenteerinud.

Elu24 kirjutas aprillis, kuidas Beckhamite poeg Brooklyn on leidnud omale «naise kogu eluks».

25-aastase Nicola Peltzi isa on USA miljardär Nelson Peltz. Ärimehe vara väärtus on ligi 1,6 miljardit dollarit, mis teeb silmad ette isegi Beckhamite varandusele.

Beckhamite lähikondlane avaldas The Sunile toona ka: «David ja Victoria on sellele suhtele oma õnnistuse andnud.»

«Mis puudutab ta tüdruksõpru, siis on nad alati Brooklynit toetanud. Kuid sel korral soovivad nad väga, et sellest suhtest saaks asja.»

«Nende silmis on tal hästi läinud ning nii mõjuvõimsate tutvuste omamine USAs on nende jaoks tõeline võit,» lisas allikas.

Nicola on Brooklynit juba kirjeldanud kui «oma eluarmastust», «hingesugulast» ja «kallikest».