PILDID JA VIDEO ⟩ Sloveenias asunud puidust «Melania Trump» pandi põlema

Ameerika Ühendriikide esileedile Melania Trumpile püstitati ta sünnimaal Sloveenias 5. juulil 2019 puitkuju, mida kohalikud võrdlesid hernehirmutisega. Elusuurune kuju, millel on proua Trumpi kujutatud kandmas helesinist kostüümi ja selle autoriks on ameeriklasest skulptor Brad Downey.

Donald Trump ja Melania Trump 2016. aasta jaanuaris. Arvatakse, et Melania puitkuju sai inspiratsiooni just sellest kostüümist. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Downey kasutas kuju tegemiseks kohalikku puitu ja mootorsaagi ning talle oli abiks sloveenlasest kunstnik Ales Zupvec, kes aitas tal saada skulptuuri paigaldamiseks loa.

«Ma ei saa aru, kuidas keegi saab sellist kuju kenaks pidada. See meenutab pigem hernehirmutist kui USA esileedit,» kirjeldas üks kohalik puitkuju toona.

Sloveenia meedia kirjutas möödunud suvel, et ei ole aru saada, kas see kuju on proua Trumpi parodeerimine või on see esileedi austamine.

Elusuuruse Melania Trumpi puitkuju (vasakul) autoriks on Brad Downey. 4. juulil pandi kuju põlema ning Downey lasi selle juba järgmisel päeval eemaldada. FOTO: Jure Makovec/AFP/Scanpix

«Kui see on mõeldud parodeerimisena, siis on see õnnestunud. Meie siin Sevnicas saame kõhutäie naerda, kuid samal ajal hoiame peast kinni ja küsime, et millega USA president Trump ja ta naine järgmisena hakkama saavad,» sõnas sloveenlasest arhitektuuritudeng Nika uudisteagentuurile AFP.

Nüüd on aga puitkuju oma kohalt kadunud, sest USA iseseisvumispäeval, 4. juulil, pandi Melania Trumpile pühendatud skulptuur põlema. Downey lasi kuju järgmisel päeval eemaldada, kuid tahab teada, kes selle tahtlikult põlema panid ja miks.

Downey tunnistas, et ta oli puitkuju püstitamisega lootnud, et see avab USAs poliitilise arutelu, eriti just immigratsiooni teemadel.