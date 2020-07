Briti meedia: Portugali politsei otsib hüljatud kaevudest Madeleine McCanni surnukeha

Juuni alguses teatasid Saksa võimud, et Madeleine McCanni kadumise põhikahtlusaluseks on Saksamaa kodakondsusega pedofiil ja kurjategija, 43-aastane Christian Brückner, kes praegu kannab vägistamise ja narkomüügi eest karistust Kieli vanglas.

Saksa uurijad pöördusid avalikkuse poole palvega, et kui kellelgi on Brückneri kohta midagi teada, siis võtku politseiga ühendust, ja inimesed on seda juba teinud. Saksa kriminaalpolitsei esindaja Christian Hoppe sõnas 1. juunil televisioonis esinedes, et ühe kuuga on politsei saanud üle 800 vihje Christian Brückneri kohta. «Oleme saanud uut informatsiooni, mille kvaliteet selgub uurimise käigus. Osa vihjeid olid sellised, mis pälvisid kohe meie tähelepanu ja neid tuleb edasi uurida,» teatas Hoppe toona.

Madeleine kadumises kahtlustatav Christian Brückner. FOTO: -/AFP/Scanpix

Brücknerit ei peetud kahtlustatavaks enne kui 2017. aastal, kui Madeleine kadumisest oli möödas kümme aastat. Brückneri nimi anti politseile välja pärast seda, kui mees väidetavalt uhkustas Saksamaal baaris ühele sõbrale, et ta teadis, mis juhtus Madeleine'iga.

Madeleine'i kadumise taga on endiselt palju selgusetut, kuid Saksamaa politsei sõnul teavad nad kindlalt, et tüdruk on surnud.

Briti meedia vahendab nüüd, et Portugali politsei otsib Madeleine surnukeha hüljatud kaevudest, mis asuvad Praia da Luzi läheduses – piirkonnas, kus 3-aastane tüdruk 13 aastat tagasi kaduma läks. Seal kandis elas toona ka Brückner, kes oli 2007. aastal Praia da Luzist vaid 30-minutilise autosõidu kaugusel.

Neljapäeval otsis 15-liikmeline meeskond, mis koosnes politseinikest, tuletõrjujatest ja tuukritest, kolme hüljatud kaevu, mis asuvad Praia da Luzi ja Brückneri toonase elukoha vahel. Kohalikud usuvad, et politsei alustas otsinguid pärast vihje saamist.