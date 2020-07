PILTUUDIS ⟩ Kodumaise luksusbrändi looja Gerli A. Chantelle on ebamaiselt peenike!

A post shared by 𝓜𝓻𝓼 𝐆𝐞𝐫𝐥𝐢 𝐀. 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐞 🕊💍 (@gerliachantelle.prive) on Jul 12, 2020 at 7:09am PDT

Gerli A. Chantelle on edukas moelooja, kelle loomingut on kandnud ka mitmed kohalikud kuulsused.

Oma Instagramis esitleb ta sageli oma luksuslikku elustiili, mille juurde kuuluvad kadestamisväärsed reisid, ohtralt šampanjat ning must kalamari, ent avameelses intervjuus «Seitsmestele» tunnistas Gerli, et kõik see on tulnud raske tööga.