HEA KÜSIMUS ⟩ Mida arvab Kim Kardashian sellest, et Kanye West tahab kandideerida järgmistel presidendivalimistel?

Kuulduste kohaselt on Kim Kardashian (38) abikaasa Kanye Westi pärast «väga mures». Seda eriti seetõttu, et West andis väljaandele Forbes intervjuu, kus tegi mitmeid pööraseid avaldusi.

Nimelt andis Kanye West selle nädala alguses intervjuu, mida Forbes kirjeldas kui «kõrvalekalduvat», «neljatunnist» intervjuud, kus West rääkis nii COVID-19 teemadel kui ka oma presidendikampaania plaanidest ning vaimsest tervisest.

Räppar Kanye West, kel on diagnoositud bipolaarne häire, rääkis intervjuus: «Jumal andis mulle lihtsalt selguse ja ütles, et on aeg (presidendiks kandideerida - toim). Ma sattusin sel ajal haiglasse, inimesed nimetasid mind hulluks. Ma pole hull.»

E! News kirjutab, et kuigi Kim pole avalikult teemat kommenteerinud, siis on ta mehe käitumist arutanud oma lähedaste sõpradega suletud uste taga. «Kim on tema pärast väga mures,» avaldas allikas väljaandele.

«Ta saab aru, et aeg-ajalt käivad talle need hood. Ta on väga kirglik kõiges, mida ta teeb ning Kim austab seda väga, kuid ta ei kiida tema tegemisi alati heaks.»

«Ta saab aru, et aeg-ajalt käivad talle need hood. Ta on väga kirglik kõiges, mida ta teeb ning Kim austab seda väga, kuid ta ei kiida tema tegemisi alati heaks.»

«Ta teab, et Kanye võtab presidendiks kandideerimist väga tõsiselt ning avalikult toetab ta oma abikaasat,» lisas allikas. «Kogu perekond on väga mures, kui ta (Kanye - toim) nii käituma hakkab. Nad tahavad teda aidata igal võimalikul moel ja nad hoolivad siiralt tema heaolust.»

Räppar ja disainer Kanye West avaldas möödunud nädalal, et soovib USA presidendiks kandideerida. «Peame jumalasse uskudes viima ellu Ameerika unistuse, ühendama oma nägemuse ja ehitama üles tuleviku. Kandideerin Ameerika Ühendriikide presidendiks,» kirjutas Kanye West möödunud laupäeval Twitteris.

Westi säuts põhjustas kogu riigis toimunud iseseisvuspäeva tähistamise keskel aga sotsiaalmeedias palju kõneainet.

Ekstsentriline miljardär Elon Musk oli üks esimesi, kes avaldas räpparile toetust. «Sul on minu täielik toetus!» kirjutas Musk sotsiaalmeedias.

Westi abikaasa Kim Kardashian ei öelnud mehe avalduse peale suurt midagi. Ometi avaldas ta abikaasale toetust lisades postituse alla USA lippe.