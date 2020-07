Lapseootel Briti juutuuber suri kõigest 24-aastasena

Thea perekond avaldas täna, 12. juulil Instagrami vahendusel, et 24-aastane juutuuber ja tema sündimata laps, kelle nimeks oleks saanud Reign, on surnud.

«Nicole on Youtube'i ette ajastanud mõned videod ning Boga on otsustanud, et need kõik näevad ka ilmavalgust.»

«Perekonnana palume me, et te annaksite meile privaatsust, me südamed on kildudeks purunenud ning meil on raske mõista seda, mis äsja juhtunud on.»