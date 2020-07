Saksamaal, kus on muuhulgas ka prostitutsioon seaduslik, on pärast koroonaviiruse pandeemiat taas kõik poed, restoranid ja baarid avatud, kuid sealsed seksitöötajad on pahased, et neil ei ole veel võimalik elatist teenida, sest bordellid on ikka veel kinni, vahendas Reuters.