PILTUUDIS ⟩ Rootsi vutitähe akrobaatiline palli omaksvõtmine: Zlatan või Matrix?

A post shared by AC Milan (@acmilan) on Jul 12, 2020 at 12:50pm PDT

Kuigi Ibrahimovici parimad mängijapäevad on tõenäoliselt selja taga, on ta endiselt vapustavas füüsilises konditsioonis. Oma osa on kindlasti sellelgi, et 195 sentimeetri pikkune ründetuus tegeles noorpõlves ka taekwondoga.