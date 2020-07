KURB ⟩ Briti pop-roki ansambli The 1975 Tallinna kontsert jääb ära ja uut kuupäeva ei tule ka!

Briti pop-roki fenomenid The 1975 on suure osa viimasest dekaadist veetnud nii oma kaliibrit kui väärtust kasvatades. Neist räägivad ajakirjanikud, artistid ja tavainimesed. Muusikaajakiri NME ei välista, et tegemist võib olla koguni «hetkel suurima bändiga terves maailmas». Ning need, kes on arvamusel, et ansambli aeg on vaikselt läbi saamas, eksivad – Matthew Healy (vokaal), Adam Hann (kitarr), Ross MacDonald (basskitarr) ja George Daniel (trummid) said kevadel valmis oma neljanda täispika stuudioalbumi «Notes On A Conditional Form».



Mais ilmunud plaat on järg kauamängivale «A Brief Inquiry Into Online Relationships» (2018) ning on ühtlasi teine album väljalasketsüklis nimega «Music For Cars». Uue materjali ootel õrritati publikut traditsioone jätkates, endanimelise palaga «The 1975», mis on salvestatud koos noore Rootsi aktivisti Greta Thunbergiga, üleskutsega võtma midagi ette ühiskonna kriitilise kliimaolukorra osas. «Universumil pole enam piisavalt aega,» selgitas ansambli ninamees Matty Healy, viidates kliimamuutuste šokeerivale mõjule.