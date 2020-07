Ka rikkad nutavad! Meghan Markle arvab, et ta on «normaalsete» asjade tegemiseks liiga kuulus

Endine hertsoginna elab hetkel koos oma abikaasa Harryga Los Angeleses. Paar kolis sinna veidi aega enne koroonast tingitud karantiini. Sõbra sõnul pole Meghanil olnud paraku aga võimalust teha oma aastase pojaga n-ö normaalseid asju, näiteks minna beebide trenni.



Allikas rääkis väljaandele Daily Mail, et Meghan tahaks käia paar korda nädalas trennis, et Archie saaks veeta aega teiste beebidega ja «arendada ka tema aju». «Meghan ütles, et Archiel on vaja teiste noorte lapse seltskonnas õppida emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi – seda ei saa ta täiskasvanute seas teha,» lisas staari sõber.



Kahjuks arvab Meghan, et see on võimatu, sest ta on liiga kuulus. «Ta teab, et see oleks tema staatuse pärast isegi koroonata võimatu,» sõnas allikas. «Ta ütles, et on normaalsete asjade jaoks liiga tuntud.»