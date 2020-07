VIDEO ⟩ Süüdlane teada! Shanon pani Taavi Immatot õllepurgiga sihtinud inimese häbiposti

Ansambel Shanon andis laupäeva õhtul Kuressaare lossihoovis toimunud suvepeol kontserdi, mida varjutas üks kole intsident. Nimelt viskas ootamatult üks inimene publikust õllepurgiga parasjagu laval viibinud Shanoni solisti. Kui alguses levisid kuuldused, et viskajaks oli mees, siis nüüd on bänd oma sotsiaalmeedias jaganud videoklippi, millest selgub, et tegemist oli hoopis naisterahvaga.