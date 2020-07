Internet valutab südant: populaarne juutuuberite paar läks lahku!

Mehed seletasid fännidele, et nende suhe lõppes juba kolm kuud varem, kuid nad on jätkanud sama katuse all elamist. 14-minutilise video salvestamise ajal oli Preda valmis kolima uude kohta. «See on olnud väga-väga raske ja ebamugav otsus,» lausus Preda pisaraid kuivatades. «On ilmselgelt lihtsam jääda. Teeme seda, mis on meie jaoks parim ja me teame, et sellega on vaja ühele poole saada ning seda on vaja meil mõlemal, et olla õnnelik,» lisas Graceffa. «Ma ei usu, et kumbki meist oleks juba pikemat aega õnnelik olnud.»