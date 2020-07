Cristiano Ronaldo uurimise all: vutistaari õe ülesvõetud video tekitas pahandusi

Ronaldo õde filmis, kuidas Ronaldo 10-aastane poeg sõidab vesiskuutriga. Ronaldo poeg teeb seda üksi ning see on Portugalis keelatud. Portugalis võib vastava masinaga üksi sõita ainult täiskasvanu, samuti saab skuutri juhiluba taotleda vaid täisealine.

Aveiro aga avaldas video sotsiaalmeedias, kust ka Portugali politsei asjast haisu ninna sai. Riigi merepolitsei juht Guerreiro Cardoso sõnas, et politsei on juhtumi kohta alustanud uurimist. Kui selgub, et veesõiduk kuulub Cristiano Ronaldole, võib see Portugali superstaarile kaasa tuua rahatrahvi.