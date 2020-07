VIDEO ⟩ Mike Tyson: olen ennast taas üle töötanud

FightHype.comile antud usutluses rääkis Tyson, et on alla võtnud 30 kilogrammi. «Olen treeninud, olen poksinud, kaal on langenud 30 kilo, 130 pealt 100-le,» rääkis raudrusikas.

«Iron Mike`i» ja tema tegemisi on viimasel ajal meedias rohkelt kajastatud. Mees on ka ise sotsiaalmeedias ohtralt oma treeningute ja higivalamisvideosid avaldanud. Kõne all on olnud ka erinevad näidismatšid.