Pillava elustiiliga Instagramistaar üritas Inglismaa vutiklubilt röövida 100 miljonit naelsterlingit

CNN teatas, et oma kulda-karda täis elu sotsiaalmeedias presenteeriv Ramon Abbas planeeris Inglismaa Premier League`is mängivalt klubilt raha röövida ning on kahtlustatavana kinni peetud. Klubi nime teates ei avaldatud.

Nigeerlase arreteerimine on FBI pikaajalise uurimistegevuse resultaat. Kohtudokumentides öeldakse, et Abbas on oma pillavat elustiili finantseerinud kuritegelikul teel.