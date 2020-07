Venemaa spordis keeb jälle. Antidopinguagentuuri juhti süüdistatakse majanduskuritegudes

Samas teatas WA, et on külmutamas kaht Venemaa kergejõustikku puudutavat programmi: üks puudutab nii nimetatud neutraalseid sportlasi ja teine Venemaa kergejõustikuliidu RusAFi taasliitumist maailma kergejõustikuorganisatsiooniga. Kuigi Venemaa on juba viis aastat rahvusvahelisest kergejõustikust eemal olnud, on üksikutel sportlastel lubatud suurvõistlustest osa võtta, seda tingimusel, kui neil on õnnestunud tõestada oma sõltumatust Venemaa riiklikust dopingupoliitikast.

Moskvas on mitmeid kõrgeid spordiametnikke, kes aga usuvad, et tegemist on lääne vandenõuga Venemaa spordi vastu. Alates 2017. aastast RUSADAt juhtiv Ganus on üritanud Venemaa spordijuhtkonda küll üles raputada, kuid tema sirgeselgsus ja otsene kõnemaneer on paljudele pinnuks silmas. On tõenäoline, et just need jõud üritavad nüüd Ganust kohalt tõugata.