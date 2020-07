Tallinnas akna kaudu koolimajja tunginud noored lõhkasid klassiruumis pommi

10. juulil kella 23.30 paiku sai politsei teate, et Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis oli kuulda kärgatust ning koolihoonest on näha suitsu .

Päästjad selgitasid välja, et ühes klassiruumis oli toimunud plahvatus , mille tagajärjel purunesid klassiruumi aknaklaasid . Juhtunu käigus keegi õnneks vigastada ei saanud.

Politsei andis hiljem teada, et sündmuskohal töötanud ekspertide kogutud andmetel põhjustas plahvatuse deodorandipudelitest isevalmistatud lõhkeseadeldis .

Pommiplahvatuses on alust kahtlustada alaealist tüdrukut ja noormeest , kellelt politseinikud võtsid sündmuse järgselt ütlused ning kes anti peale seda vanematele üle.

«Alustasime kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb plahvatuse tekitamist, kui sellega on tekitatud oht varale,» ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava Elu24-le.

«Alustatud kriminaalmenetluse eesmärk on selgitada välja kõik asjaolud ning see, miks noored mõtlematu teo toime panid,» lisas Aava.

Siinkohal tuletas prokuratuur meelde, et lapsevanemad peaksid võtma aega, et oma lastega suhelda ja tundma huvi, kus, kellega ja mida nad teevad, seda eriti suvel, mil neil on palju vaba aega.