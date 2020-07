HÜVASTI! ⟩ 11 varalahkunud näitleja Naya Rivera tsitaati

«Minu jaoks on väga raske kedagi leida. Mulle niikuinii ei meeldi väga kohtingutel käia. Ma pean veel õppima sellega hakkama saama.»

«Kui sa mõtled tagasi oma esimesele armastusele, siis sa mäletad alati väikesi asju, mis teda sulle meenutavad.»

«Mu elu eesmärkide hulgas on saada osa tõelisest rusikakaklusest.»

«Mu kirg muusika vastu on üks mu suurimaid armatusi.»

«Ausalt – ma poleks kunagi uskunud, et ma mängin teismelist lesbit. Ma ei arvanud, et see nii kaugele läheb. Agaa mul on hea meel, et ma seda tegin, sest on palju fänne, kes on tunnistanud, et nad on oma elus sarnases olukorras olnud.»

Jenna Ushkowitz, Naya Rivera, Dianna Agron ja Lea Michele aastal 2009. FOTO: Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Byron Purvis/AdMedia/SIPA/Scanpix

«See, et mõlemast soost inimesed mulle külge löövad, on tõeline «šampanjaprobleem».»

«Ma arvan, et on oluline öelda, et sul oli normaalne elu ja sa nägid vaeva, et ots otsaga välja tulla. Asi on tööeetikas ja selles, kuidas ma nüüd hea tulemuse nimel pingutan. Ma olen harjunud töötama, sest ma olen töötanud alates nelja-aastasest saadik.»

«Liblikad ei näe oma tiibu. Nad ei näe, kui tõeliselt kaunid nad on, kuid kõik teised näevad seda. Inimesed on samasugused.»

«Edu definitsioon pole see, mida teised inimesed sinust tahavad. See põhineb sellel, mida sa ise enda jaoks tahad.»

«Ma lõpuks olin kokku kogunud julguse oma isale öelda, et ma olen vist anorektik. See oli mu vanemate jaoks tõeline hoop. Nad ei tundnud kedagi teist, kel oleks söömishäire ja kuigi nad teadsid, et see pole suur asi, ei teadnud nad ikka, mida selles osas ette võtta. Mingil hetkel mu ema isegi ütles, et see on mingi valgete inimeste jama.»