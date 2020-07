Brad Sloan (Ben Stiller) on mees, kel on olemas kõik, mida õnneks tarvis – edukas äri ja armastav pere. Kui ta viib oma poja kolledžitega tutvuma, kohtub mees enda kunagiste koolikaaslastega. Sõprade pimestav edu paneb Bradi tõsiselt kahtlema omaenese eluvalikutes...