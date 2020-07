HÄSTI HOITUD SALADUS ⟩ Endine kallim pole siiani nõustunud paljastama Freddie Mercury maiste jäänuste asukohta

45-aastane Freddie Mercury oli oma haigusest rääkinud vaid kõige lähedamastele. Mees otsustas fänne oma tervisega kurssi viia 23. novembril 1991 ja veidi enam kui 24 tundi hiljem ehk 24. novembril kell 18.48 suri ta oma kodus Londonis. Surma põhjuseks oli AIDSiga seotud kopsupõletik.

Üks neist, kes oli Mercury kõrval kuni lõpuni, oli tema endine elukaaslane Mary Austin. Mary veetis kuus aastat Queeni ninamehe kallimana, kuid nad jäid lähedaseks ka pärast seda, kui staar avaldas naisele, et on gei. Tema endine tüdruksõber, keda Freddie kirjeldas kui «minu elu armastust», sai muusikult päranduseks Londonis asuva imekauni häärberi. Freddie kinkis Maryle ka oma plaadimüügist saadava tulevase kasumi, et naine oleks elu lõpuni rahaliselt kindlustatud.

Mary on tunnistanud, et karismaatiline laulja «valis ise aja, mil surra». «Ta teadis, et see on tulemas. Tema elukvaliteet on nii dramaatiliselt muutunud ja ta oli iga päevaga aina rohkem valus,» seletas muusiku endine armastatu. «Ta oli kaotanud nägemise. Tema keha muutus nõrgemaks, kuna tal tekkisid kerged krambid. Oli nii masendav näha teda sel viisil hävinemas.»

Kuid endiselt kodus, mille lahkunud täht talle kinkis, elav Mary ütleb, et Freddie oli lõpus «rahulik» ja «suri naeratus näol». Freddie on öelnud, et ta ei lakanud kunagi Maryt armastamast – isegi pärast nende suhte purunemist. «On olnud ainult kaks isikut, kes on mulle andnud nii palju armastust, kui ma neile andsin. Mary, kellega mul oli pikk afäär ja meie kass Jerry,» lausus mees oma elulooraamatus «Freddie Mercury: A Life In His Own Word». «Minu side Maryga näib kasvavat ja kasvavat. Mul võivad olla kõik probleemid maailmas, aga mul on Mary ja see aitab mind… Näen teda endiselt iga päev ja olen temasse sama kiindunud nagu alati. Armastan teda seni, kuni ma hingan viimast hingetõmmet. Tõenäoliselt me kasvame koos vanaks.»



Freddie pidi AIDSile alla vanduma 90ndate alguses, kui haigus tekitas inimestes veel eriti suurt hirmu. Mary usub, et muusik kartis, et tema viimset puhkepaika asuksid ründama vandaalid. Freddie tuhastati 27. novembril Kensal Greeni krematooriumis ja tema maiste jäänuste asukohta teab ainsana vaid Mary Austin. «Ta ei tahtnud, et keegi üritaks teda üles kaevata nagu on juhtunud mõne kuulsa inimesega. Fännides võib tekkida sügav kinnisidee – ta soovis, et see jääks saladuseks ja nii see ka jääb.»