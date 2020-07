PÄEVAPOKAAL ⟩ «Kas tudengipõlv Tartus ei olegi mitte üks suur halb meem?» ning teisi hirmsaid nälkjafakte

Laialivalguvalt tuleb kõigepealt juttu tigude söömisest ja iidsetest jõepõhistest kultuuridest. Mainimist leiab ka peatselt toimuv 25. juubelisaade. Uudiste poole pealt räägime Eestis (tõenäoliselt jätkuvalt) kestvast nälkjaepideemiast ja kõiksugustest põnevatest ja super hirmuäratavatest faktidest nende kõhtjalgsete kohta. (Kõlab igavalt, aga tegelt ka, nälkjatel on umbes triljon hammast ja see on VÄGA HIRMUS.)