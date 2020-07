Merylin Nau pihib: mul pole kunagi olnud võimalust mehele pakkuda rahuldust

«Isegi kui arvate, et teate palju, siis õpite nii palju juurde, mida enne isegi ei teadnud. Kõiki võetakse ülisoojalt vastu,» kiidab Nau ja soovitab ka oma jälgijatel kõnealusele koolitusele minna.

Merylin tunnistab et läks sinna koolitusele, kuna tal pole kunagi olnud võimalust mehele pakkuda rahuldust: «Istusin seal koolitusel ja mõtlesin ja lootsin, et keegi ei küsi minu kogemuste kohta, eriti kui ma 26, et ei tea, kuidas mind vaadatakse, kui pole mehel isegi lahti löönud. Aga keskkond oli nii armas ja naised olid meeletult avameelsed.»