Legendaarne regemuusik Bob Marley oli vaid 36-aastane, kui kaotas lahingu nahavähiga. Marley nägi rohkem kui kümme aastat vaeva, et populariseerida oma kodumaa muusikat ja ta mõjutab lauljaid ja muusikuid ka nüüd, rohkem kui 40 aastat pärast oma surma.

Marleyt peetakse tänaseni üheks parimaks muusikuks läbi aegade ja sellel aastal oleks ta saanud 75aastaseks. Tema ja ta bänd The Wailers trügisid püünele aastal 1963 ja said praktiliselt kohe Jamaical superstaarideks. Järgmise kümne aasta jooksul avaldasid nad 11 stuudioalbumit. Kui Marley 1971. aastal Jamaicalt Londonisse kolis, said temast ja bändist rahvusvaheline hitt.