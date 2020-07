TÜHJENDUSMÜÜK ⟩ Hispaania tippklubi loobub korraga 12 mängija teenetest

Hispaaniakeelne Goal.com rääkis alustuseks, et vutimeeste Dani Parejo, Francis Coquelini ja Geoffrey Kondogbia agendid said enne pühapäevast mängu Leganesiga teate, et nende klientide teeneid järgmisel hooajal enam ei vajata. Kaotus Leganesile tähendas omakorda seda, et Valencia eurounistused said tugeva hoobi ja järgmisel aastal klubi suure tõenäosusega eurosarjades ei mängi.