PILTUUDIS ⟩ Parkimise keelustamine Lasnamäe stiilis

Mõned päevad tagasi postitatud pildilt võib näha, kuidas keegi on pannud kortermaja ees olevale sõiduteele tabureti ning pistnud selle keskel olevast august läbi puutoika, mille külge kinnitatud paberileht annab teada parkimise keelust.

Pole teada, kas antud meetodiga on soovitud tagada endale parkimiskoha olemasolu või ei soovi mõni elanik lihtsalt selles kohas autosid näha. Välistada ei saa ka võimalusi, et algamas on ehitustööd või keegi mõtles veidi nalja teha.