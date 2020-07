EiK avaldas koostöös TIKS Rekordsiga uue põneva helikeelega kogumiku

«Plaadi «EiK» puhul on tegemist justnimelt kogumikuga paladest, mis me bändiga alates möödunud aasta maist oleme valmistanud,» täpsustas autor.

TIKS Rekords plaadifirma esindaja, produtsent Sander Mölder lisab omalt poolt: ‘’No Eikiga on nii, et ta on kindlalt üks Eesti töökamaid poeete-räppareid. Nende 2 plaadi puhul, kus mul on õnnestunud temaga koos stuudios olla ja kaasa mõelda, pole vist olnud ühtegi korda, kui ta ei oleks esimese ‘take’iga kõike ideaalselt linti saanud. Järgmised salvestused on lihtsalt tema enesetunde parandamiseks, et ta ei tulnud mütsiga lööma.’’