Üks moodsa ajastu kõige mälestusväärsemaid televisioonihetki oli kindlasti saates «Britain’s Got Talent» moment, kui täiesti tundmatu Susan Boyle astus kohtunike ette ja hakkas laulma «Dreamed a Dream». Naise hääl vapustas kõiki ning ilmselt mängis šokis rolli ka tõsiasi, et Susan nägi välja üsna tagasihoidlik.

Boyle kasvas üles 1970ndatel, nooruses oli ta ülihäbelik ning eelistas igal juhul laulda kooris, selmet astuda ise rambivalgusesse. Sel ajal tundus mõte miljonite ees laulmisest utoopiana. «Mul olid mõned inimesed, kes mind nooruses aitasid – nad on lapsepõlvesõbrad ja me oleme sõbrad tänaseni,» pihtis Susan veebruaris väljaandele The Press and Journal. «Mu perekond oli väga toetav ning nad alati innustasid mind oma eluga rohkem tegema. Eriti pean tänama oma ema, kes vannutas mind, et ma oma häält raisku ei laseks.»