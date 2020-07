«Kodutunde» tegijad: tellime saate rahade kasutamise kohta auditi

«Kas eesmärgiks oli heita inimestele ette, et ehitustegevuseks annetusi tehakse? Kas eesmärgiks oli heita «Kodutunde» tegijatele ette, et lisaks rahalistele vahenditele on leitud ka koostööpartnerid, kes on sponsorkorras ka materjale ja muid tooteid annetanud? Või oli eesmärk lihtsalt olemasolevast «Kodutunde» ümber puhkenud skandaalist ja konfliktist Kanal 2-ga nö kasu lõigata? Selgituseks – pöördus ka artikli kirjutanud autor «Kodutunde» koostööpartnerite poole just sooviga negatiivne lugu teha ja viitega, et (muid) kommetaare artiklis ei pruugita kasutata. Artiklis viidatakse, et «Kodutundega» seotud inimesed ei ole nõus oma nime all rääkima, kartes Kristi Loigo «viha». E-kirjavahetuses ajakirjanik täpsustas, et kardetakse konflikti. Konflikt eeldabki kahte isikut, kel on erinevad arvamused ja arusaamad. Vihaga ei ole siin midagi tegemist. Paljud «Kodutundega» seotud inimesed rääkisid ausalt ja avatult «Kodutundega» seotud asjaoludest, kuid neid artiklis ei kajastatud. «Kodutunne» võib üksnes spekuleerida, et üheks põhjuseks oli see, et see ei oleks aidanud artikli negatiivsele foonile kaasa.»