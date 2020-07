EKSKLUSIIVINTERVJUU ⟩ Legendaarne saatejuht Reet Oja tundis alustades teleameti üle hoopis häbi

Kolmapäevaõhtuses eksklusiivintervjuus tunnistas ta Karmel Killandile , et ei olnud ameti üle sugugi uhke, kui algul ETVsse sattus. Üks esimesi ülesandeid oli koos Telefilmiga üle vaadata uus linateos «Siin me oleme».

Tehnikaülikoooli filmiklubis n-ö kõrgkultuuriga harjunud Reedale oli see šokk. «Ma pidin nutma hakkama,» kirjeldas ta esimest emotsiooni Sulev Nõmmiku tänasest filmiklassikast. «Sellist labasust, madalat taset, raharaiskamist - see on kohutav!» Samas on ta vaade üle aastate tohutult muutunud.