Šveitsi motokrossitäht jäi pärast treeningul saadud vigastust halvatuks

Eelmisel nädalal viibis Auberson USAs Salt Lake City taastusravikeskuses, tema seisund on grammi võtta paranenud, kuid arstid ei anna jalgadele tõusmiseks siiski lootust.

Niigi kohutava kogemuse teeb süngemaks asjaolu, et koroonapandeemia tõttu seatud piirangute pärast pole mees oma lähedasi näha saanud.

«Vihkan seda tunnet, mis minu kehas on. Siis veel see, et olen selle kõik pidanud läbi elama ihuüksi, lihtsalt ränk,» sõnas Auberson Blickile antud usutluses.