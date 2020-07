TOHOH ⟩ Prantsusmaa tennisetäht: viite setti ma küll vaadata viitsi

«Ma ei ole kindel, kas on kedagi, kellele meeldiks tennis rohkem, kui mulle, kuid vaadata Roland Garrosil viisetilist kohtumist käib mulle üle jõu. Isegi kui mängivad Federer ja Nadal. Kui sa oled juba poolteist tundi mängu jälginud ja seis on 7:6, 0:1, siis ma olen küps. See on väsitav,» rääkis Gasquet L`Equipe`ile.