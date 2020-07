GALERII ⟩ Armastatud artistid esitasid Viimsi Vabaõhumuuseumis legendaarse Jaak Joala loomingut

Juba varases nooruspõlves salvestas ta laulu «Kuulsuse ahelad», mille sisu peegeldas tema hilisemat karjääri ja elu hirmuäratava sarnasusega. Kas see oli kokkusattumus, kas ta aimas seda ette? Neid küsimusi ja oletusi võib jätkata, aga fakt on see, et temasugust lauljat ei ole Eesti rahvas hiljem näinud.