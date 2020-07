ON MIDA OODATA ⟩ nublu ja Curly Strings annavad augustis Pärnus ainulaadse ühiskontserdi

Mõlemad kontsertõhtud saavad nii publiku kui muusikute jaoks erilised olema. Räppar nublule on see esimene kontsert, kus tema looming tuleb esitamisele akustilises võtmes. Samuti pole muusik varem pop-folki viljeleva Curly Stringsiga, kes on õhtu külalisesineja, lava jaganud.

Augusti alguses toimuvad kontsertõhtud on järg juulikuus Käsmus toimunud SUME Suvekontsertidele, kus astusid üles Ewert and The Two Dragons ja samuti NOËP. Kontserdid on ellu kutsutud järgmisesse aastasse edasi lükkunud SUME Festivali poolt eesmärgiga tuua lavalaudadele nii festivalil esinevad artistid kui teised kohalikud muusikud.