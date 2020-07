Marek Reinaas reisimisest: mõttetutes sihtpaikades on olemas need 3 kohta

Marek Reinaas õpetab ühe väga hea viisi mõttetu sihtkoha vältimiseks. Nimelt kui turismifirma sõnul on piirkonna pärliteks veinimõis, oliivikasvandus ja mingisugune plõnnivabrik, siis on see märk, et järelikult ei ole seal mitte midagi muud märkimisväärset ja kokkuvõttes ei ole tegemist just eriti põneva paigaga.