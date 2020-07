PILDID ⟩ Kuulsa krokodilliküti Steve Irwini õetütar hullutab sotsmeedias võrratu bikiinikehaga

Kui onu Steve oli kuulus telemees ja loodusekspert, kes teenis välja hüüdnime Krokodillikütt, siis tema õetütar Rebecca Lobie lööb laineid Instagramis.

Peadpööritavate bikiinipiltidega – kusjuures bikiinid peavad olema alati võimalikult napid – on ta kogunud ligi 120 000 fänni.

Kuigi fotodelt võib tunduda, et Rebecca on varastes kahekümnendates, on ta tegelikult 32-aastane kahe lapse ema. Perekonnanime Lobie andis talle abikaasa Mick.

Rebecca vanemad on Frank ja Joy Muscillo, viimane on 2006. aastal traagiliselt hukkunud telenäo õde. Lapsepõlve veetis Rebecca paljuski onu seltsis, nii et ka tal on loomadega eriline side.

Austraalia kõmumeedias on sahistatud, et Steve Irwini tütar Bindi ei kiida täditütre seksikaid pilte heaks. Ühismeedias nad igatahes üksteist ei jälgi ning arvatakse, et suhted nende vahel on jahedad.

Rebecca oli varem Irwinite pereäri tegevjuht, kuid nende teed läksid lahku 2015. aasta lõpus.

Steve Irwin suri 44-aastaselt Austraalia Suure Vallrahu juures, kui astelrai teda filmimise ajal ootamatult ründas. Astel läbistas mehe südame.