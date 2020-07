Hiilgevormis Soome tippsprinter ei saanud sponsorlepingut: sotsiaalmeedias liiga vähe jälgijaid

🚨 SOS 🚨 Lukekaa koko teksti! Eilen 10,40 (-1.3) Lahdessa. Elämäni parhaimpia juoksuja ottaen vastatuulen huomioon 😇 Vaikka taso on selkeästi noussut ja Suomen Ennätys (10,21) hieman jo kolkuttelemassa huippu olosuhteissa, ei näillä tosiaankaan ole sponsorikuvioihin mitään merkitystä. Laitoin s-postia tällä viikolla lisäravinnefirmalle, jonka tuotteita olen käyttänyt monen vuoden ajan ja kysyin, olisiko mahdollista tehdä jonkinlaista yhteistyötä, jos vain heitä kiinnostaisi. Vastaus oli, että minimivaatimuksena on heillä vähintään 10 tuhatta aktiivista seuraajaa instagram-tilillä, jos edes lähetään sopimusta miettimään. Eli ei tässä voi muuta kuin todeta, että jos todella haluatte taloudellista helpotusta urheilu-urallenne, älkää MISSÄÄN nimessä miettikö, että parantamalla urheilusuoritusta saisitte nykypäivänä parempaa tukea. Eli ei muuta kuin kaikki svaippaamaan, haippaamaan, laikkaamaan ja subscraippaamaan mun ig-tili ja facebook-urheilijasivu, vain silloin esimerikiksi @mnutritionfi voi alkaa kiinnostumaan 😎 Ja jos joku teistä jo omaa sen 10t seuraajaa, niin laittakaa ihmeessä viestiä. Jos saisitte sopimuksen aikaan, niin voitaisiin neuvotella meidän välisestä sopimuksesta 🙈 📸 @villekaskivirta

