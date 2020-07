VIDEO ⟩ Vene suunamudija abiellus oma 15 aastat noorema kasupojaga, kelle isast lahutas

Vene suunamudija Marina Balmasheva jagas viimast uudist väga skandaalsest saagast. Nimelt abiellus ta viimaks oma senise kasupojaga, kelle last naine praegu ootab.

Naine lahutas praegu 20 -aastase Vladimiri isast Alekseist pärast üle 10-aastast kooselu. Endisest kasupojast on ta 15 aastat vanem.

Nad ei oleks selle vanusevahega isegi kuigi erakordne paar. Samas on Marina jaganud skandaalseid meenutusi koos oldud ajast, mil Vladimir oli alles äsja kooliga alustanud poisipõnn.

Ilmselgelt ei räägi kumbki enam peiu 45-aastase isaga. «Arvan, et talle ei meeldi see, mida me teeme,» tunnistas Marina. Lapseootel noorpaar plaanib enda sõnul suuremasse linna ära kolida.