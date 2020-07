INTERVJUU ⟩ Tom Hanks avaldas, kui erinevalt tema ning abikaasa koroonaviirust põdesid

Loomulikult küsis Colbert ka enam tuntud maitsemeele kadumise kohta. 64-aastase näitleja sõnul vaevles just Rita ka selle käes, kuigi sellist sümptomit siis ei tuntud. «Me sõime kiirtoitu, mis minu arvates oli imehea,» jutustas Hanks. «Aga tema ütles, et see maitseb nagu kuivtoit. Arvasin, et ta on hulluks läinud!»