Uue albumi avaldanud EiK: kukkusid välja ilmselt mu senini kõige perfektsemateks viimistletud palad üldse!

Maris: Meie koostöö sai alguse sellest, kui EiK hakkas minu bändile Pihlap.uud laulutekste kirjutama. Sealt edasi tekkis kuidagi loomulikult mõte teha ühine lugu, andsime mõned ühised kontserdid, ja millalgi sain kutse ka EiKi enda lugudes kaasa teha. Algusest peale oli selge, et meil on hästi erinevad tugevused ja nõrkused muusikute/artistidena, mis on suurepärane alus koostöö jaoks. Hästi loomulikult läks see kõik, enam ei mäletagi, millal, aga mingil hetkel olin bändis. Luurel Varas: Rada7 Ivo vist küsis Tallinn Music Weekile eelnenud intekas, et «Noh, hakkate koostööd ka tegema vä?» Hakkasime jah! Saatsin mingi paki ja EiK ei lasknud kaua haududa ka biitidel. Mattias: Muusikaline koostöö algas pikaajalise sõpruse tagajärjel umbes viis aastat tagasi. Mängisin midagi umbkaudset klassikalisel kitarril ja EiK katsetas sinna peale oma tekste. Meenub olukord, kui me lõunapausil proovisime võimla eesruumis telefoniga demosid salvestada/ talletada, et siis tulevikus neist vähe professionaalsemate vahenditega päris lugusid vorpida. Neist katsetustest kasvaski välja ühine arusaam taotlusest, mida võib juba nüüdseks viimastelt plaatidelt kuulda.

Maris: Minu jaoks algas muusika pärimusmuusikast. See on kõige esimene, millega juba väiksena kokku puutusin, ning mis jääb ilmselt alati ennast kuskile tämbritesse ja maneeridesse peitma, ükskõik, mida ma mängin või laulan. Väga palju on inspireerinud minu üks esimestest õpetajatest Maarja Nuut, kes on ka ise stiililiselt paraja metamorfoosi läbinud. Alles paari aasta eest leidsin tee hiphopi ning selle kaudu ka jazzi ja souli juurde, kõige olulisemad minu jaoks olid vast filmi «American Honey» kaootiline, kuid veidral kombel võluv soundtrack ning Tom Mischi albumi «Geography» ilmumine. Praegu on eesmärgiks harida end hiphopi klassikute ning elektroonilise muusika alal, nii et kuulan massiliselt kõike, raske on mõnda nime välja tuua.



Luurel Varas: Veider kombinatsioon erinevate riikide gängstamuusikast, soulist, diivani hausist ja Adam F «Circles» loost, mis oli kunagi netis tetrise-laadse mängu ainuke taustalugu. Vaiko Eplik ja Argo Vals kindlasti aitasid kaasa sellele, et ma kitarri käes tahaks hoida ja bändi teha. Marten Kuninga «Janu» album Sten Sheripovi produktsiooniga on unustamatu jälje jätnud. Koduaresti ajal kuulasin palju ambienti, kontseptuaalset muusikat ja «putuka»-diskot ehk Jan Jelinek ja selline minimal kõbistamine – vaikset muusikat!



Mattias: Viimasel ajal on mu kõrvad päris lahti läinud, kuulan kõike: Synne Valtrist The Brecker Brothersiteni. Varasemalt olen oma isa targal juhtimisel kuulanud ohtralt jazz-fusionit, jazz-rocki ja progressiivset rocki. Tooks välja In Spe, Radari, Kasekese, Pat Metheny, John McLaughlini, Allan Holdsworthi, Alain Caroni. Selle plaadi loomeprotsessi suurimateks mõjutajateks on minu jaoks ilmselt üleüldiselt J-pop ja ka Mac Miller.