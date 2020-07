SALAPULM ⟩ Printsess Beatrice sõlmis pere keskel kauaoodatud liidu!

Beatrice abiellus täna oma armastatu Edoardo Mapelli Mozziga Windsori lossi lähistel toimunud salajasel tseremoonial, kinnitas Buckinghami palee väljaandele CNN. Algselt pidi paari tähtsast päevast osa võtma 150 inimest, ent kuna Suubritannas on alates 4. juulist lubatud vaid pulmad, kus osaleb kuni 30 inimest, korraldati palju intiimsem laulatus. Kohal olid printsessi vanemad prints Andrew ja Sarah Ferguson, prints William ning ka koroona riskigruppi kuuluv 94-aastane kuninganna, kes on viimastel kuudel töökohustustest loobunud ja suuremaid kogunemisi vältinud.



Edoardo Mapelli Mozzi on Itaalia aristokraadi ja endise mäesuusataja, krahv Alessando Mapelli Mozzi ja inglanna Nikki Shale’i poeg. Beatrice ja ta kallim olid esmakordselt avalikkuse ees mullu märtsis, kui osalesid Londoni rahvusgaleriis kunstigalal. Edoardol on nii Briti kui Itaalia kodakondsus. Tema pere elab Bergamos asuvas Villa Mapelli Mozzi mõisas, kus nad kasvatavad viinamarju ja valmistavad veini.