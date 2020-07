Maire Aunaste: televiisor nurgas on parem kui mees – ta on alati minu sõber!

Pühapäeval eetrisse jõudvas saates «ETV kõige kõigemad» võtab sõna ka legendaarne telediiva Maire Aunaste, kelle hinnangul pakub televisioon endiselt inimestele palju rõõmu.



«Kõige tähtsam on teha neid saateid, mida inimesed vaatamad. Isegi, kui ei suudeta mitte midagi originaalset välja mõelda, siis tuleb seda teha, sest televiisor nurgas on parem kui mees,» arvab Aunaste. «Sa ei tea kunagi, kas ta tuleb koju, millisena ta tuleb, missugune tuju tal on. Televiisor on juba kodus, kui mina tulen. Ta mitte kunagi ei reeda mind, tal mitte kunagi pole paha tuju, ta ei tee mulle etteheiteid. Ta on alati minu sõber.»



«Mina vanadust ja üksindust ei karda – vähemalt mitte nii kaua, kuni ma jõuan maksta eletriarveid,» lisas ta. «Nii, et ainuüksi minu pärast tuleb neid saateid teha.»