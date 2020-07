VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Käbliku talu valmistub sadu rokkmuusika- ja käsitööõllehuvilisi tervitama!

Käbliku talu asub Põlvamaal ja seda tuntakse kindlasti maaliliste vaadete poolest, kuid nüüdseks kindlasti ka talu oma pruulikoja toodangu pärast. Keda õlu ja maaturism ei huvita, on aga kohalikku ilu näinud koguperefilmis «Eia jõulud Tondikakul». Lisaks on tegu populaarse paigaga rallisõprade seas, sest peaaegu Käbliku kõrval lõppeb Rally Estonia legendaarne Prangli kiiruskatse. Tänavusel festivalil on peaesinejateks Winny Puhh, Kosmikud, Svjata Vatra, Super Hot Cosmos Blues Band, raskema muusika austajatele Juur ja Loits. Kokku astub reedel ja laupäeval üles 13 bändi, mekkida saab 15 väiketootja jooke. Öösel saab pidu jätkata reivitelgis.