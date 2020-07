Endine turvatöötaja: Amber Heard viskas vihahoos Johnny Deppi telefoni rõdult alla

Londonis on käimas pingeline kohtuprotsess, milles Johnn Depp süüdistab Briti väljaannet The Sun laimus. 57-aastane Hollywoodi megastaar kaebab kohtusse ettevõtte News Group Newspapers, mille alla kuuluv väljaanne The Sun avaldas 2018. aastal loo, milles nimetas teda «naisepeksjaks». Möödunud nädalal alguse saanud kohtuprotsess paljastab iga päevaga aina uskumatuid seiku Johnny Deppi ja Amber Heardi suhte kohta. Paar oli abielus aastatel 2015 kuni 2017 ja Depp eitab, et oli naise suhtes vägivaldne.



Turvamees Starling Jenkins III meenutas kohtus paari vahelist tüli, mis leidis aset 22. aprill 2016 Los Angeleses. Jenkins saabus staaride katusekorterisse päeval pärast Amber Heardi 30. sünnipäeva. «Elukohta sisenedes selgitas Amber mulle, et ta oli visanud Johnny mobiiltelefoni – ja rahakoti, mille sees see oli – rõdult alla ja ta kasutab Johnny telefoni leidmiseks mõnel teisel mobiiltelefonil rakendust Find My iPhone,» meenutas Jenkins. «Rakendus näitas, et Johnny telefon asus kuskil elukoha rõdu all tänavatel. Jalutasin tänava peal ringi, ei näinud telefoni ja küsisin mitmelt kodutult, kas see on nende käes.»