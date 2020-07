AJALOOLINE PULM ⟩ Ekstravagantne pralle läks Paul McCartneyle maksma meeletu summa

Arvestades McCartney superstaari staatust, on mõistlik, et huvi tema isikliku elu vastu on suur ja mees on aastate jooksul olnud tuhandete tabloidide pealkirjade keskmes. 00ndate alguses sai inglise laulja kurikuulsaks oma ekstravagantsest pulmapeo tõttu. Fännid räägivad tema ja modell Heather Millsi tseremooniast tänase päevani.