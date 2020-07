KÕHE VÄRK ⟩ Kim Kardashian teeb läbi une üht eriti hirmsat asja!

Mõni aasta tagasi jagas Kim Kardashian oma veebisaidil enda kohta mitmeid veidraid ja vähetuntud fakte. Seda saiti ja tema rakendust küll enam ei eksisteeri, kuid internetist pole tegelikult võimalik täielikult kadunud. Siin on mõned veidrad detailid, mis võisid fännidel võib-olla kahe silma vahele jääda. Lisaks meenutame ka üht jubedat asja, mida Kanye Westi abikaasa magades teeb.

Nelja lapse ema on varem oma magamamineku rutiini arutanud ja nentinud, et magma heitmine on tegelikult üks tema lemmikuid tegevusi. Ta jagas ka varem, mitu tundi ta tavaliselt öö jooksul und saab ja mis ajal ta voodisse jõuab.

«Ma lähen magama, kui lapsed magama lähevad. Ma ei joo, ega ole hilja öösel väljas. Nii et ma arvan, et see tõesti aitab,"ütles Kardashian West intervjuus väljaandele Sunrise. Ja kui Kim magab, teeb ta midagi, mis on tema pere jaoks hirmus: «Magan veidi avatud silmadega ja see hirmutab mu perekonda,» tunnistas tõsielustaar

Kim on paljastanud ka, et tal on silmamuna peal tedretähn ja vahel magab ta täismeigis, et seda kauemaks talletada. Tema kinnisideeks on hambad – tal on veneer hambad ja hammastel püsiv kinnitus, mida pole näha.