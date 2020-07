Stan Wawrinka esimesest kohtumisest Roger Federeriga: olin täiesti halvatud

Wawrinka ja Federer on omavahel pidanud 26 matši, millest kolm on lõppenud Wawrinka võiduga. Maailma edetabelis asub Wawrinka 17. positsioonil, ta on võitnud kolm suure slämmi turniiri: 2014.aastal Australian Openi, 2015. aastal Prantsusmaa lahtised ning 2016. aastal US Openi.