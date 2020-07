Peagi taas isaks saav Orlando Bloom on murest murtud

Näitleja Orlando Bloom teatas möödunud kolmapäeval sotsiaalmeedia vahendusel, et tema armastatud koer Mighty on kadunud. Pühapäeval jagas Bloom südantlõhestavat postitust koos fotodega oma ametlikul Instagrami kontol, kus selgus, et näitleja koer pole siiani koju jõudnud.

«Ma ei mäleta aega oma elus, kus oleksin nii katki olnud,» avaldas Bloom ja jätkas emotsionaalselt: «toorus, mida viimastel päevadel ja unetutel öödel olen tundnud, kui mõtlen, et mu väikemees on kadunud ja hirmul ning ma ei suuda tema kaitseks midagi ette võtta on ärkveloleku õudusunenägu.»

Bloom avaldas, et tunneb end jõuetuna ja pani kõigile südamele, et nad naudiks hetki nendega, keda armastavad, sest miski pole igavene. «Side Mighty ja minu vahel näitab pühendumist viisil, millest ma pole siiani tõeliselt aru saanud. Olen pühendunud isa ja elukaaslane, siiski on üks põhjus, miks nad kutsuvad koeri inimese parimaks sõbraks,» lisas näitleja.

«Ma igatsen teda,» kirjutas Bloom postituse lõpetuseks ja palus kõigil palvetada, et Mighty tema juurde tagasi jõuaks.