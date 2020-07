VIDEO ⟩ Saksa politsei tabas korrakaitsjate relvad varastanud «Rambo», kes istus põõsas, kirves süles

Juhtum sai alguse sellest, et politsei kontrollis metsas asuvat punast maja, milles Rausch elab. Mees ävardas korrakaitsjaid relvadega ja võttis neilt püstolid.

Politseinike teatel oli Rausch oma maja ümbrust üritanud kindlustada, et võõrad sinna ei pääseks. Hoone ümber oli prahti, kive ja saelaudu, samuti oli ta maja muutnud seest omalaadi kindluseks. Politsei jõudis tema jälile kahe vihje abil, millest ühe andis postiljon.

Riegeri teatel süüdistatakse Rauschi relvade väljapressimises ja talle tehakse psühhiaatriline uuring. Politseinik lisas, et Rauschi huviks ja hobiks on relvad ning teda saab pidada «relvahulluks».

Rausch on politseile varasemast tuttav ja ta on saanud kohtulikult karistada. 20-aastasena sai ta 3,5-aastase vanglakaristuse selle eest, et vigastas oma kallimat vibunoolega.